Calciomercato Milan, Rafael Leao più Correa: i rossoneri studiano il doppio colpo

Il Milan vuole cedere André Silva, Cutrone e Suso per poi partire all'assalto di Rafael Leao e Correa. Costerebbero circa 80 milioni più bonus.

Il non lascia, anzi raddoppia. I rossoneri infatti secondo 'Il Corriere dello Sport' starebbero lavorando su due fronti non alternativi, bensì complementari.

I nomi sono quelli di Angel Correa, per il quale la trattativa con l' è imbastita sulla base di 40 milioni di euro più bonus, e Rafael Leao del .

L'attaccante portoghese, classe 1999, sarebbe stato proposto al Milan da Jorge Mendes e la sua valutazione si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro.

Il presidente del Lille, intervistato da 'Tuttosport', peraltro ha confermato come sul giocatore ci sia più di una squadra italiana e non ha escluso la cessione.

"Leao volevamo tenerlo ancora, però abbiamo deciso di lasciarlo andare perché sono arrivate per lui ancora più richieste che per Pepé. Per Pepé abbiamo ricevuto offerte che ci soddisfano economicamente da 4 grandi club, mentre per Leao ci sono addirittura 8 squadre di cui 4 italiane".

Boban e Maldini sono molto interessati a Rafael Leao, profilo giovane ma di sicura prospettiva proprio come richiesto da Elliott, per provare l'affondo però il Milan prima dovrà sfoltire il reparto offensivo.

Lo stop alla cessione di Andrè Silva al , ad esempio, rischia di complicare i piani rossoneri che ora devono trovare un'altra sistemazione al portoghese sul quale ci sarebbero e Wolverhampton.

Lo stesso Wolverhamptont tratta da tempo Cutrone che però non è convinto del trasferimento in . In uscita poi ci sono pure Suso, Castillejo e Borini per quella che si annuncia come una vera e propria rivoluzione.

A quel punto, quindi, il Milan potrebbe sferrare il doppio assalto: Rafael Leao più Correa, Boban e Maldini vogliono provarci.