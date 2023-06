Gazzetta dello Sport - Il Milan spinge per Lukaku: già fatta un’offerta al Chelsea

E’ concreto l’interesse del Milan per Romelu Lukaku: i rossoneri sognano il colpo, il Chelsea valuta il belga non meno di 40 milioni.

Il Milan punta Romelu Lukaku. Quella che fino a qualche giorno fa poteva essere letta da molti come una semplice azione di disturbo nei confronti dell’Inter, è in realtà un qualcosa di molto diverso.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non solo l’interesse dei rossoneri per l’attaccante belga è concreto, ma è stata già formulata una vera e propria offerta al Chelsea.

Il Milan insomma c’è sul giocatore, ha già parlato anche con il suo entourage e tra l’altro, con la sua mossa, ha reso più in salita la strada che porta alla permanenza di ‘Big Rom’ all’Inter.

Sì perché il club nerazzurro ha adesso ben chiaro che per arrivare nuovamente a Lukaku non potrà più bastare un’offerta per un altro prestito. Il concetto è stato tra l’altro ribadito anche dal Chelsea che è pronto sì a cedere il giocatore, ma solo a titolo definitivo e a fronte di un’offera da 40 milioni di euro.

Lukaku non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di vestire la maglia del Milan, ma gli ultimi eventi potrebbero cambiare la prospettiva delle cose. L’attaccante belga al momento ha due sole opzioni a disposizione: l’Arabia Saudita o appunto i rossoneri.

Il suo desiderio è quello di restare all’Inter, ma vorrebbe che il club desse qualche segnale concreto che tradotto vorrebbe dire spingersi oltre le semplici offerte di prestito.

Le prossime settimane diranno quali saranno gli sviluppi della sua situazione e se eventualmente lo poteranno a valutare anche altre ipotesi. Al momento le sue priorità sarebbero quelle di restare in Europa e di non giocare più in Premier League.