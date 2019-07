Calciomercato Milan, Krunic 'annuncia' Bennacer su Instagram: "Meglio che non scrivo qua"

Krunic anticipa l'arrivo di Bennacer al Milan con un messaggio su Instagram: l'indizio è nella risposta del bosniaco al commento dell'ex compagno.

Annunciato ufficialmente oggi come nuovo giocatore del Milan , Rade Krunic non è però l'unico destinato a percorrere la tratta -Milano in questa estate. Anche Ismael Bennacer ha infatti raggiunto nei giorni scorsi un accordo con i rossoneri, con lo stesso Krunic che ha anticipato di fatto la notizia su Instagram.

Il centrocampista bosniaco ha postato la foto del suo annuncio al sui social, con Bennacer che ha commentato l'immagine dell'ex compagno di squadra con una serie di emoticon a forma di cuore e di mani che applaudono e pregano.

Un messaggio al quale ha risposto a sua volta lo stesso Krunic, che ha finito per annunciare indirettamente il futuro arrivo in rossonero di Bennacer.

"Meglio che non scrivo qua, ma lo sai tutto".

Poche parole ma abbastanza eloquenti, dal momento che Milan ed Empoli nei giorni scorsi hanno trovato un accordo per il passaggio di Bennacer all'ombra della Madonnina. Un'operazione da 17 milioni di euro che a questo punto potrebbe dunque essere ufficializzata a breve. In fondo a dare un grande indizio ci ha già pensato Krunic.