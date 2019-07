Calciomercato Milan, ufficiale l'acquisto di Krunic dall'Empoli

Il piazza il secondo colpo di calciomercato estivo: dopo aver effettuato e superato le visite mediche, Rade Krunic è a tutti gli effetti un nuovo centrocampista rossonero.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome "DERA"



Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷‍♂ Benvenuto “DERA” #ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA