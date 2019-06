Calciomercato Milan: Kovacic convince Boban, Torreira chiodo fisso

Il Milan a centrocampo, viste le difficoltà per Sensi, alza il pressing su Mateo Kovacic e potrebbe fare uno sforzo per regalare Torreira a Giampaolo.

Il , concluso il calciomercato dirigenziale con gli arrivi di Boban, Maldini e Massara, ed ufficializzato l'arrivo di Giampaolo in panchina, è fortemente al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport tra gli obiettivi rossoneri, a maggior ragione dopo l'incontro con il Real a Madrid, c'è il centrocampista croato Mateo Kovacic, che Zidane continua a considerare una seconda scelta anche dopo la buona stagione giocata dal ragazzo con la maglia del .

L'obiettivo è ovviamente quello di averlo in prestito con diritto di riscatto. Al momento però le merengues preferirebbero un'operazione a titolo definitivo che si dovrebbe aggirare intorno ai 50 milioni di euro. Boban punta a convincere il ragazzo a sposare il progetto rossonero per fare pressione sulla dirigenza spagnola.

Tra i possibili obiettivi, sempre per il centrocampo, constatato l'assalto (forse decisivo) dell' per Sensi, potrebbe esserci anche Lucas Torreira. Giampaolo lo ha già allenato e sicuramente vorrebbe averlo nuovamente a disposizione. L'uruguaiano però ha una valutazione importante, tra i 35 ed i 40 milioni di euro.

In difesa continua ad essere seguito il giovane difensore turco dello Ozan Kabak, la cui clausola di rescissione è di 15 milioni di euro.

Capitolo Cutrone. L'agente del giocatore ha incontrato la dirigenza rossonera ed il suo futuro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra sempre più lontano da Milano. La valutazione che ne fanno i rossoneri è di 25 milioni di euro. Al suo posto Giampaolo dovrebbe rilanciare Andrè Silva ed eventualmente avere a disposizione un altro elemento, che potrebbe essere Schick.