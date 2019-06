Calciomercato Milan, Jankto la novità: è l'alternativa a Praet

Jankto è il nome nuovo per il centrocampo del Milan: ha giocato in prestito nella Sampdoria di Giampaolo nell'ultima stagione, alternativa a Praet.

Lavori in corso. Questo il cartello che il terrà appeso alla propria porta da qui all'inizio del prossimo campionato, deciso ad apportare quei cambiamenti necessari che possano regalare al nuovo tecnico Marco Giampaolo una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

L'incontro di Paolo Maldini con Theo Hernandez, la pista sempre viva per arrivare a Jordan Veretout - che non chiude le porte nemmeno alla - e ora anche una nuova idea per il centrocampo che risponde al nome di Jakub Jankto.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il classe 1996 della potrebbe infatti essere la vera alternativa a Dennis Praet, il cui arrivo oggi pare assai improbabile. In prestito ai blucerchiati nel corso dell'ultima stagione, Jankto conosce già lo stile di gioco di Giampaolo, tecnico che però nell'ultima annata gli ha regalato solamente sette presenze da titolare su un totale di 28 gare.

Non il massimo per un giocatore che a Genova era però chiuso proprio da Praet e che invece a Milano verrebbe per fare il titolare. Lo testimoniano i 15 milioni che il Milan sarebbe chiamato a sborsare per pareggiare la cifra spesa dalla Sampdoria, costretta a esercitare l'obbligo di riscatto.

Oltre all'acquisto a titolo definitivo, i rossoneri starebbero poi pensando anche a un possibile prestito, scenario che permetterebbe al Diavolo di trattare a cifre ben diverse con i blucerchiati.