Calciomercato Milan, Theo Hernandez più vicino: incontro con Maldini

Il dirigente rossonero ha incontrato il difensore francese a Ibiza: Hernandez è uno degli obiettivi dal Real Madrid.

Non solo obiettivi italiani come Krunic e Veretout. Il nuovo valuta sopratutto i giocatori del per la prossima stagione, con missione di Massara, Boban e Maldini in per provare a trattare diversi elementi dei Blancos che non rientrano nei piani di Zidane. Come Theo Hernandez.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Nella giornata odierna, infatti, è andato in scena un incontro tra lo stesso giocatore e Maldini, desideroso di portarlo in rossonero nei prossimi giorni. Il 22enne ha giocato in prestito alla nell'ultima stagione, ma al rientro dal prestito non continuerà con il Real.

A Ibiza, Maldini ha provato a convincere Hernandez riguardo il nuovo progetto del Milan: terzino sinistro giovane e con esperienza internazionale nonostante l'età, occuperebbe la corsia mancina alternandosi con Rodriguez per poi raccoglierne il testimone al momento dell'addio. Lo svizzero potrebbe comunque già partire nelle prossime settimane, viste le chiamate in e .

Secondo El Chiringuito TV, che ha immortalato l'incontro tra i due, Maldini ha come primo nome nella sua lista proprio il francese in virtù della sua duttilità e per le doti fisiche mostrate in (due stagioni fa ha conquistato la con il Real Madrid).

Se Isco e Asensio sono sogni praticamente impossibili, la possibilità di portare Hernandez al Milan sono aumentate nelle ultime ore. In passato anche il era stato accostato al giocatore, ma per gli azzurri non sembra più essere una priorità di calciomercato.

Oltre a Hernandez, il Milan ha imbastito contatti per Mayoral e Ceballos, con il secondo decisamente più difficile. Il primo è invece un affare meno complicato. Tornando ad Hernandez, il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, a 20 milioni di euro.