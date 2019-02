Calciomercato, Maldini jr passa al Fano: è ufficiale

Christian Maldini è un nuovo giocatore del Fano, club militante nel girone B di Serie C. Arriva dopo l'esperienza al Pro Piacenza.

Se papà Paolo ha avuto parecchio da fare nel mese di gennaio da poco concluso a causa del mercato, lo stesso non può dirsi per Christian Maldini: il Pro Piacenza, squadra con cui era tesserato, continua la sua scalata al contrario in Serie C, rischiando l'esclusione dal girone A.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La difficile situazione economica con tanto di mancato pagamento degli stipendi ai giocatori, ha costretto il figlio d'arte a salutare: fino al termine della stagione giocherà nel Fano, militante nel girone B della terza serie.

L'articolo prosegue qui sotto

"La società Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 Giugno 2019 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christian Maldini".

Decisione quasi a sorpresa dopo la notizia dei suoi allenamenti con il Gozzano, con cui evidentemente non deve esser stato raggiunto un accordo di massima.

Maldini jr cercherà di mettersi in mostra dopo una prima parte d'annata da dimenticare a livello di squadra: non per lui, autore di un goal al suo primo gettone con il Pro Piacenza, valido per i tre punti sul campo dell'Olbia.

Raggio di sole nel buio più totale: col Fano cercherà di conquistare la salvezza, magari evitando i famigerati playout. Proprio ciò che in Emilia era diventato per lo più impossibile.