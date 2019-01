Calciomercato, Maldini jr cambia squadra: a un passo dal Gozzano

Christian Maldini è vicinissimo al Gozzano dopo la breve avventura con il Pro Piacenza, club sempre più nel baratro.

Nuova avventura in vista per Christian Maldini, figlio del celebre Paolo e difensore centrale del Pro Piacenza: la difficile situazione in seno al club emiliano sta per decretare l'addio del classe 1996.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Già da qualche giorno si sta allenando con il Gozzano e nelle prossime ore dovrebbe anche arrivare l'ufficialità del suo acquisto da parte della società, attualmente tredicesima nel girone A di Serie C.

L'articolo prosegue qui sotto

Maldini jr si appresta a lasciare i rossoneri dopo soli sei mesi, contraddistinti da 12 presenze totali e una rete, realizzata all'esordio in campionato e decisiva per i tre punti sul campo dell'Olbia.

Un divorzio scontato, dato che i giocatori del Pro Piacenza sono attualmente in sciopero per il prolungato mancato pagamento degli stipendi: la squadra non è scesa in campo contro Pro Vercelli, Juventus U23 e Siena, ottenendo in tutti i tre casi la sconfitta per 0-3 a tavolino.

Christian Maldini avrà l'opportunità di tornare in campo a breve: in carriera vanta anche un'esperienza nel campionato maltese con l'Hamrun Spartans nella prima parte della stagione 2016/2017.