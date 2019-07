Calciomercato Lazio, Kiyine vicino: può essere prestato alla Salernitana

La Lazio ha offerto un quadriennale a Sofian Kiyine e spera di poter chiudere presto: il marocchino dovrebbe poi tornare alla Salernitana.

Pareva essere destinato al , ma Sofian Kiyine, con ogni probabilità, nella prossima stagione non vestirà la maglia azzurra: in pole per il centrocampista di origini marocchine del c'è la , pronta all'affondo decisivo.

Secondo 'Sky Sport', il club biancoceleste sta provando a chiudere per Kiyine ed è ottimista di poter chiudere nei prossimi giorni: al giocatore è stato proposto un quadriennale ed è probabile che, alla fine, la trattativa vada effettivamente in porto.

Kiyine, però, potrebbe non rimanere alla Lazio: così come il cipriota Karo, ufficializzato nella giornata di ieri, anche lui dovrebbe essere prestato in Serie B alla , altro club gestito da Claudio Lotito e, ora, allenato da Giampiero Ventura.

Sarebbe un ritorno per Kiyine, che nel 2017/18 aveva già vestito la maglia granata in prestito. Una seconda esperienza alla Salernitana, dunque, precederebbe un ritorno alla Lazio nel 2020. Questa volta per giocarsi le proprie carte in biancoceleste.