Calciomercato Lazio, preso il cipriota Antreas Karo: andrà alla Salernitana

La Lazio ha comunicato di aver acquistato il difensore Antreas Karo dall'Apollon: ad attenderlo in prestito c'è però la Salernitana.

Dopo Vavro, Lazzari e Jony - anche se in realtà la situazione di quest'ultimo è ancora piuttosto complessa - la chiude la quarta operazione in entrata in pochi giorni: anche Andreas Karo è ufficialmente un giocatore biancoceleste, come comunicato dal club.

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Apollon F.C. le prestazioni sportive del calciatore Antreas Karo".

Si tratta di un difensore centrale cipriota che a settembre compirà 23 anni e che, nelle ultime due stagioni, è sempre andato in prestito: nel 2017/18 al Nea Salamis e nella scorsa annata al Paphos. Non era dunque nella rosa dell'Apollon che ha sfidato la Lazio in .

La vera notizia, oltre all'acquisto di Karo da parte della Lazio, è il fatto che il giocatore non si aggregherà alla rosa di Simone Inzaghi: ad attenderlo c'è la di Ventura e Lotito, dove il cipriota trascorrerà in prestito la prossima stagione.