Calciomercato Lazio, Darmian opzione per la fascia

Matteo Darmian in uscita dal Manchester United: alla Lazio serve un esterno e potrebbe tentare l'affondo con il Manchester United.

Ufficializzato il rinnovo di Simone Inzaghi, la non perde tempo per regalare al tecnico giocatori in grado di far compiere il definitivo salto di qualità: l'obiettivo della prossima stagione sarà quello di migliorare l'ottavo posto che, senza la conquista della Coppa , sarebbe stato un autentico fallimento.

Anche Igli Tare rimarrà a Formello: il ds ha detto no al Milan preferendo tener fede all'accordo con Claudio Lotito e per lui c'è già molto lavoro da svolgere. In particolare per il restyling delle fasce biancocelesti, bisognose di forze fresche.

Gli unici sicuri al 100% della riconferma sono Lulic e Marusic: il primo però ha 33 anni e le sue prestazioni non potranno più ricalcare quelle di un tempo, motivo per cui Matteo Darmian appare come una tra le migliori soluzioni per risolvere il problema degli esterni.

Capace di giocare sia a destra che a sinistra, come riferito da 'Il Corriere dello Sport' l'ex figura tra gli esuberi del dove, in stagione, ha collezionato appena sette presenze (sei in Premier League e una in ). Dati in ribasso rispetto a quelli precedenti che non gli permettono, ad oggi, di avere speranze per essere convocato agli Europei del 2020.

Il contratto in scadenza tra un anno potrebbe essere un alleato della Lazio che avrebbe il coltello dalla parte del manico: Darmian a un prezzo basso e ragionevole ora oppure a costo zero tra un anno.

Tra le opzioni per le corsie laterali c'è anche Leonardo Spinazzola: la vorrebbe inserirlo nella trattativa per Sergej Milinkovic-Savic, il sacrificato di lusso per dare uno slancio ai conti e rivitalizzare il mercato in entrata.