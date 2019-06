Milan, Tare non sarà il nuovo ds: ha deciso di restare alla Lazio

Niente Igli Tare per il Milan: il direttore sportivo albanese non lascerà la Lazio per trasferirsi a Milano, nonostante la corte dei rossoneri.

Via Gattuso, via Leonardo. E qualche difficoltà nel rimpiazzarli. In attesa di ufficializzare l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo, e di assegnare il ruolo di direttore tecnico a Paolo Maldini, il deve infatti fare i conti con un no: quello di Igli Tare.

Secondo 'Sky Sport', il direttore sportivo albanese ha deciso di non accettare la corte dei rossoneri e di rimanere alla . Una scelta definitiva che costringerà ora il Milan, dopo aver già scartato l'opzione Campos, a cercare un nuovo elemento in grado di ricoprire un ruolo così importante e delicato.

Il 'no' di Tare segue a ruota quello del presidente laziale Claudio Lotito, per nulla disposto a lasciar partire Tare in direzione Milan. Già nelle scorse ore il patron biancoceleste aveva mostrato di non essere disposto a cambiare idea.

Tare, apprezzato per la sua capacità di costruire ottime rose nonostante un budget non di primissimo piano, era considerato il piano A da parte del Milan. Il suo rifiuto apre le porte a una serie di alternative che, giocoforza, il club rossonero dovrà prendere in considerazione nelle prossime settimane.

I nomi, del resto, non mancano: in corsa ci sono Frederic 'Ricky' Massara, che ha appena lasciato la , ma anche l'atalantino Giovanni Sartori oppure il sampdoriano Carlo Osti. Uno di loro potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.