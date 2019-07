Calciomercato Juventus, Perin in uscita: spuntano Porto e Benfica

Mattia Perin lascerà la Juventus dopo una sola stagione e potrebbe finire in Portogallo. L'ex portiere del Genoa piace a Porto e Benfica.

Ormai ci sono pochi dubbi, Mattia Perin lascerà la dopo una sola stagione fatta di tante panchine e chiusa con un infortunio alla spalla che gli ha impedito di giocare anche le ultime partite di campionato.

Arrivato a l'estate scorsa dal per 15 milioni di euro, Perin era stato acquistato dalla Juventus come vice Szczesny ma non ha convinto del tutto e ora i bianconeri hanno deciso di rimetterlo sul mercato. Secondo 'Sky Sport' le squadre più interessate al momento sarebbero le due big del : e .

Il Porto d'altronde è alle prese con i problemi di salute di Iker Casillas. Il portiere spagnolo ieri è tornato ad allenarsi dopo l'infarto che lo ha colpito qualche mese fa ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare e per questo la società lusitana sarebbe pronta a cautelarsi con Perin.

Lo stesso Porto qualche settimana fa aveva cercato di mettere sotto contratto Buffon che però, alla fine, ha preferito tornare a Torino per chiudere la carriera alla Juventus da secondo di Szczesny.

La cosa certa, ad oggi, è che l'avventura di Perin alla Juventus sta per volgere al termine. Il futuro potrebbe essere in Portogallo.