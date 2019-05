Calciomercato Juventus, Paratici in attesa: aspetta la risposta di Rabiot

Paratici ha presentato un'offerta alla madre di Rabiot e in caso di risposta positiva la Juventus potrebbe fare un grosso investimento per la difesa.

Sono giorni di attesa alla e non solo sul fronte Allegri. Secondo 'Tuttosport' infatti Paratici aspetta con ansia la decisione della madre di Rabiot, decisione da cui dipende una parte del prossimo calciomercato bianconero.

Se la signora Rabiot accettasse l'offerta della Juventus d'altronde rinforzare ulteriormente il centrocampo non sarebbe più una priorità assoluta, dato che i bianconeri si sono già assicurati anche Ramsey sempre a parametro zero.

E in quel caso Paratici potrebbe dirottare il più grosso investimento dell'estate 2019 sulla difesa, dove invece alla Juventus serve un ricambio di primo livello per la coppia Bonucci-Chiellini.

In tal senso i nomi restano quelli di Ruben Dias, Savic dell' , Boateng e Alderweireld mentre De Ligt al momento sembra ormai un sogno. Così come pare difficile arrivare a Varane o Marquinhos.

La madre di Rabiot però spara alto e per il figlio, che si libera a parametro da zero, chiede un ingaggio da 10 milioni di euro netti. Richiesta che ha già spaventato il a gennaio.

Secondo 'Tuttosport' alla Juventus per ora c'è grande prudenza, anche se dalla assicurano come i bianconeri siano ormai in pole nella corsa a Rabiot rispetto allo stesso Barcellona, al e al .

Se il francese arrivasse davvero a , come detto, la Juventus non farebbe altri investimenti pesanti a centrocampo. Sempre che a lasciare i bianconeri non sia Miralem Pjanc: in quel caso infatti il sogno Pogba potrebbe tornare improvvisamente d'attualità.