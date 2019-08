Calciomercato Juventus, Miranda nel mirino: blitz di Paratici a Barcellona

Nuovo blitz del ds della Juventus Fabio Paratici a Barcellona: sul tavolo Juan Miranda. Per il quale, però, è forte l'interessamento dell'OM.

Il mercato, si sa, non ammette soste. La ha fretta di sfoltire l'organico e, al tempo stesso, valuta potenziali occasioni in entrata. Una di queste, sicuramente, porta a Juan Miranda, terzino sinistro - classe 2000 - del . Traccia su cui, da giorni, la Signora si è mossa.

E, presto, potrebbe formulare un'offerta ufficiale da circa 10 milioni. A tal proposito, il ds bianconero Fabio Paratici è sbarcato in terra catalana per fare il punto della situazione.

La strada, tuttavia, non è in discesa. In quanto i catalani non vorrebbero privarsi totalmente di un talento eccelso, motivo per cui preferirebbero cederlo tempornamente. Magari all'Olympique , che ad oggi vanta la pole position. Più defilato lo 04.

Archiviato il blitz a Barcellona, Paratici si concentrerà anche su altri fronti. Da valutare, in particolar modo, ciò che accadrà su Mario Mandzukic e Paulo Dybala. Per il primo, ormai, è da considerare naufragato a tutti gli effetti il ritorno al . Per il secondo, invece, la situazione è in fase di stallo: con il che, finora, non ha formulato offerte ufficiali.