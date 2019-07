Calciomercato Juventus, Mandzukic tentenna sull'ipotesi Borussia Dortmund

Mario Mandzukic sta riflettendo sulla proposta del Borussia Dortmund, ma il suo desiderio sarebbe quello di restare alla Juventus.

Il futuro di Mario Mandzukic alla è sempre più in bilico. L'attaccante croato, almeno nelle idee di Maurizio Sarri, non è sicuramente in alto nelle gerarchie offensive.

Per questo motivo la Juventus ha fatto capire al giocatore che c'è la reale possibilità di lasciare la Vecchia Signora. Vi abbiamo raccontato dell'offerta del Borussia Dortmund per lex e .

Ma, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Mario Mandzukic al momento tentenna e non ha risposto in maniera affermativa. Ha già confidato al suo procuratore di voler indugiare prima di prendere una decisione definitiva. Altre proposte sono in arrivo.

Per il momento lui preferirebbe giocarsi le sue carte alla Juventus e altre offerte intriganti sul tavolo non ce ne sono, visto che le altre squadre interessate sono solo cinesi e Mandzukic ha già fatto sapere di non voler intraprendere questa scelta.