Calciomercato Juventus, Mandzukic in uscita: è tentato dal Borussia Dortmund

Mario Mandzukic non rientra nei piani di Sarri e dovrebbe lasciare la Juventus. L'attaccante può tornare in Germania: c'è il Borussia Dortmund.

Nonostante il recente rinnovo fino al 2021 l'avventura di Mandzukic alla sembra finita. L'attaccante croato infatti secondo 'Tuttosport' non rientra nei piani del nuovo tecnico Sarri ed è sul mercato.

Mandzukic, anni 33, era sbarcato a nel 2015 ed è sempre stato un intoccabile per Massimiliano Allegri che ha puntato su di lui anche quando alla Juventus sono arrivati prima Gonzalo Higuain e poi Cristiano Ronaldo.

Ora però la Juventus cerca un nuovo numero 9 e per Mandzukic non ci sarebbe più spazio. Anzi la sua cessione è necessaria per finanziare l'acquisto di un'altra punta, con il sogno Icardi più vivo che mai.

Mandzukic al momento non sembra intenzionato ad accettare le ricche offerte arrivate dalla mentre sarebbe tentato dal ritorno in , dove la squadra più interessata è il .

In giallonero d'altronde Mandzukic potrebbe chiudere la sua carriera ad alti livelli, disputare la e fare da chioccia ai tanti giovani di Favre.

Mandzukic ha già giocato con ottimi risultati in dal 2010 al 2014 vestendo prima la maglia del e poi quella del . Il futuro sarà a Dortmund?