Calciomercato Juventus, Lukaku avanza: Dybala verso il Manchester United

Asse Juventus-Manchester United sul mercato: Lukaku e un conguaglio per Dybala, con l'Inter spettatrice sullo sfondo. Manca il sì dell'argentino.

Il calciomercato non ci ha ancora offerto il consueto 'valzer di punte' che a ogni sessione infiamma le dinamiche dei discorsi portati avanti dai club: presto qualche novità a riguardo potrebbe arrivare da , con la attrice principale.

Occhio a due situazioni in particolare: da un lato Paulo Dybala, dall'altro Romelu Lukaku che è al centro di un intrigo comprendente anche l' . E l'ultimo post social del belga, in compagnia del suo agente Federico Pastorello e prannunciante novità a stretto giro, non contribuisce a far chiarezza sulla vicenda.

E' noto che l'argentino piaccia un sacco a Ole Gunnar Solskjaer, tanto da arrivare a pensare a un'ipotesi che sarebbe clamorosa: 'La Gazzetta dello Sport' parla di scambio con i due giocatori protagonisti e un conguaglio in favore della 'Vecchia Signora'.

Gruzzolo che, secondo 'Tuttosport', si attesterebbe attorno ai 15 milioni in virtù della valutazione che la Juventus fa della 'Joya' (100 milioni). L'argentino vorrebbe, inoltre, un aumento dell'ingaggio che passerebbe a 9-10 milioni a stagione: con una cessione, tutto questo non sarebbe più un problema dei bianconeri.

A questo punto, insomma, il nocciolo della questione sarebbe proprio la volontà di Dybala di accettare il trasferimento allo United: una decisione in tal senso potrebbe arrivare dopo l'atteso confronto con Sarri nel prossimo fine settimana, al ritorno dell'argentino dalle vacanze. A quel punto tutti i tasselli andrebbero a posto e il super scambio sull'asse Torino-Manchester si metterebbe in discesa.

E l'Inter? Marotta e Ausilio preparano il rilancio dopo aver ricevuto un secco no alla proposta da 60 milioni più 5 di bonus per Lukaku: pronti dieci in più che potrebbero non bastare per ottenere la fumata bianca, considerato che i 'Red Devils' sono allettati dall'idea di scambiare il possente attaccante con un profilo come quello di Dybala, gradito all'ambiente.

Per i nerazzurri c'è il rischio di una clamorosa beffa: contemporaneamente perderebbero il loro obiettivo primario e una possibile pedina di scambio per la cessione di Mauro Icardi, per il quale a quel punto rimarrebbero in lizza solo e .

Da valutare, però, la volontà di Lukaku che, come ben sappiamo, ha un accordo di massima con l'Inter da tempo e ha già esternato la sua ammirazione per Antonio Conte. Il derby d' si infiamma, stavolta non sul campo.