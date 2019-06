Calciomercato Juventus, Corsi annuncia: "Per Traoré c'è l'accordo"

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del futuro dei suoi gioielli: "Bennacer? Lo vogliono in tanti, era quasi venduto al Napoli".

L' è retrocesso in Serie B ma i suoi gioielli fanno gola alle big di . Se Rade Krunic è destinato a vestire la maglia del Milan, per Hamed Junior Traoré ed Ismael Bennacer le pretendenti sono altre. A rivelarlo è il presidente dei toscani Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di 'Radio Bruno'.

Per il centrocampista ivoriano, in particolare, la trattativa con la è ormai in dirittura d'arrivo.

"Su Traoré c'è l'accordo, chiudere è una formalità, con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni. C’è un rapporto amichevole e familiare, tanto che alla fine mi sa che mi prendono anche l’allenatore della Primavera. Penso che i bianconeri su Traoré debbano solo decidere con quale altro club definire l’operazione".

In tal senso il sembra essere in vantaggio sul , ma una decisione finale e definitiva deve essere ancora presa da parte dei Campioni d' . Un altro giocatore corteggiato dalle grandi è il regista Bennacer, anche lui ambito da tante grandi.

"Bennacer lo vogliono molte squadre, ora è in Coppa d’Africa e non risponde neanche al cellulare (ride, ndr). Il giocatore era quasi venduto al un mese e mezzo fa, non ho definito la trattativa, ho preso tempo perché non mi sembrava giusto chiuderla".

In conclusione Corsi ha parlato degli obiettivi dell'Empoli per la prossima stagione e dell'amarezza per la retrocessione dalla Serie A.