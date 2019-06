Calciomercato Milan, Krunic è arrivato: in corso le visite mediche

Rade Krunic è arrivato stamattina a 'La Madonnina' per sostenere le visite mediche. E' il primo colpo del Milan di Maldini e Boban.

In attesa di ufficializzare la nomina di Giampaolo come nuovo allenatore, il batte il primo colpo sul calciomercato e abbraccia Rade Krunic.

Il centrocampista bosniaco, classe 1993, infatti martedì è arrivato di buon mattino alla clinica 'La Madonnina' per sostenere le visite mediche, subito dopo firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero.

🔴⚫ IL PRIMO ACQUISTO 🔴⚫

.#Krunic arriva alla clinica la Madonnina per sostenere le visite mediche. Nelle prossime ore diventerà ufficialmente il primo acquisto del #Milan.

.

🎥: @TRolfi pic.twitter.com/rnc3O9GpPI — MilanNews.it (@MilanNewsit) June 18, 2019

Krunic è stato fortemente voluto proprio da Giampaolo che lo ha già allenato ai tempi di e sarà un jolly utilissimo per il nuovo tecnico, dato che è in grado di giocare sia da mezzala che come trequartista.

Il Milan ha bruciato la concorrenza del con un vero e proprio blitz, versando all'Empoli 8 milioni di euro più bonus. Il primo colpo del nuovo Milan firmato Maldini-Boban è servito.