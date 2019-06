Calciomercato Juventus, Chiesa al braccio di ferro con la Fiorentina

Federico Chiesa non ha ancora incontrato Rocco Commisso ed è pronto al muro contro muro con la Fiorentina. Juventus spettatrice più che interessata.

La finale del Calcio Storico a Firenze in Piazza Santa Croce è stata l'occasione giusta per Rocco Commisso di ribadire una posizione nota da tempo: Federico Chiesa non si muoverà dalla , almeno quest'anno.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il patron italo-americano non vuole creare malcontentento tra i tifosi: come prima scelta importante, un addio del figlio d'arte sarebbe visto alla pari di un affronto dal popolo viola che non digerirebbe un approdo ai rivali della , come accaduto diversi anni fa con Roberto Baggio e nel 2017 con Federico Bernardeschi.

Eppure la volontà di Chiesa è chiara a tutti: con i bianconeri è d'accordo su un quinquennale da 5 milioni netti a stagione e il muro contro muro con la società è più che probabile, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

L'atteso incontro con Commisso dopo l'eliminazione dagli Europei Under 21 non c'è stato e probabilmente non avverrà prima della fine delle vacanze post-stagione: se non dovessero esserci novità, il classe 1997 dovrà presentarsi al ritiro di Moena attorno al 15 luglio, non si sa se da separato in casa o meno.

L'articolo prosegue qui sotto

Dal canto suo, la famiglia Chiesa conta su una presunta promessa strappata alla famiglia Della Valle in merito a un trasferimento altrove dopo il 30 giugno, 'smentita' con un comunicato apparso poco prima dell'ufficialità della cessione a Commisso.

Inoltre il braccio destro del presidente, Joe Barone, non ha trovato documenti ufficiali che attestino accordi del genere. Sul piatto sono due le opzioni: accettare l'evidenza e consentire il passaggio alla Juventus o rimandare alla scadenza naturale del contratto, nel 2022. Senza mezze misure.

'La Vecchia Signora' segue con interesse la vicenda ed disposta ad attendere Chiesa fino a metà agosto.