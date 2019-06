Chiesa alla Juventus? Commisso chiude: "Resta alla Fiorentina al 99%"

Il nuovo presidente della Fiorentina non ha nessuna intenzione di lasciare andare via Chiesa in questa sessione di calciomercato.

La sogna con Rocco Commisso. Tra grandi acquisti e il desiderio di tornare in Europa, i tifosi sperano sopratutto che nella prossima stagione possa ancora vestire la maglia viola Federico Chiesa. Protagonista al torneo Under 21, l'attaccante è nel mirino della . Ma per il nuovo patron, niente da fare.

Commisso ha infatti ribadito la volontà di blindare Chiesa per questa stagione: intervistato da Rtv 38 prima della finale del Calcio Storico in piazza Santa Croce, il patron della Fiorentina non è certo tornati sui suoi passi, deciso a continuare il rapporto con il 21enne ligure.

Se De Rossi non è una reale opportunità secondo Commisso, le idee su chiesa sono chiarissime:

"Fino ad oggi posso dire che resta, non so se nel contratto ci sono clausole che non conosco, al 99% resta per un altro anno".

Chiesa, classe 1997, è reduce dalla stagione della maturazione definitiva, nella quale ha segnato dodici reti tra e Coppa : le sirene delle big per ora possono aspettare, a meno di sorprese sarà lui il volto di una Fiorentina nuova di zecca.

Il giocatore della Fiorentina avrebbe in teoria già dato il suo assenso ad un eventuale trasferimento alla Juventus, ma la volontà della società è quella di renderlo protagonista assoluto nella prossima stagione. In questo senso più probabile un addio nel 2020.

Dopo le vacanze post Europeo Under 21, la Fiorentina e Chiesa si incontreranno per discutere il futuro del giocatore: servirà attendere ancora un po' di tempo, per un eventuale trasferimento che si preannuncia essere tormentone assoluto estivo.