Calciomercato Inter, Zapata per il post Icardi: primi contatti

L'Inter ha messo gli occhi su Duvan Zapata dell'Atalanta, principale candidato a sostituire Mauro Icardi, che probabilmente dirà addio in estate.

Una vera e propria bufera in casa Inter, che deve fare i conti con il problematico caso riguardante Mauro Icardi, ormai in piena rotta con il club e destinato alla cessione a fine stagione. La dirigenza sta già sondando il terreno per scovare il sostituto e il primo nome sulla lista sembra essere quello di Duvan Zapata, esploso quest'anno con la maglia dell'Atalanta.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', il centravanti colombiano è il principale candidato per il post Icardi: i vertici nerazzurri hanno già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore, assoluto protagonista dell'attuale campionato con ben 16 goal già messi a segno.

I rapporti con il presidente Percassi sono ottimi, ma il prezzo di Zapata è sicuramente lievitato nel corso di questi mesi sulla scia delle straordinarie prestazioni: in attesa però della consacrazione di Lautaro Martinez l'Inter dovrà per forza tornare sul mercato degli attaccanti.

La suggestione alternativa porta il nome di Paulo Dybala, che in questa stagione non sta brillando nella Juventus e che l'arrivo di Ronaldo ha messo in leggera ombra: per sferrare l'assalto alla Joya servirà però una sostanziosa cifra che l'Inter dovrà incassare dalla cessione di Icardi, ma l'addio dell'argentino potrebbe portare meno soldi del previsto nelle casse nerazzurre dopo il terremoto delle ultime ore.