Calciomercato Inter, ufficiale l'arrivo di Cedric Soares

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Southampton del portoghese Cedric Soares.

L'Inter rinforza il proprio reparto difensivo in questa sessione di calciomercato invernale facendo arrivare dal Southampton il terzino destro Cedric Soares.

L'annuncio ufficiale è arrivato dal sito nerazzurro. All'interno del comunicato viene specificato che il giocatore arriva a titolo temporaneo.

"Cedric Soares è un nuovo giocatore dell'Inter: il difensore 27enne si trasferisce in nerazzurro a titolo temporaneo con opzione dal Southampton".

Successivamente viene ripercorsa la carriera del giocatore, protagonista e vincitore di Euro 2016 con la maglia della nazionale portoghese. "Con la Nazionale portoghese il difensore svolge tutta la trafila delle selezioni giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e le gioie più grandi arrivano però con la chiamata nella Nazionale maggiore, con la quale esordisce l'11 ottobre del 2014. Nel 2016 è tra i titolari nella vittoria contro la Francia che consegna l'Europeo al suo Portogallo e nel Mondiale di Russia 2018 è uno dei punti di riferimento della Nazionale di Fernando Santos che si ferma agli ottavi di finale contro l'Uruguay. Il suo bilancio con la Nazionale lusitana è di 33 presenze e un gol segnato".

Nella stagione 2018-2019 di Premier League Cedric è sceso in campo per ben 18 volte, 16 da titolare. All'attivo anche 2 presenze in FA Cup e 2 presenze in EFL Cup.