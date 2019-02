Calciomercato Inter, Skriniar conferma: "Vicini al rinnovo"

Anche stasera è stato uno dei migliori in campo e, intervistato da 'Sky Sport' al termine di Inter-Rapid Vienna, Milan Skriniar conferma che il suo futuro sarà ancora nerazzurro.

Il difensore slovacco infatti ribadisce la volontà di restare all'Inter e come per il rinnovo sia solo questione di (poco) tempo.

Skriniar poi spiega cosa è cambiato nelle ultime settimane in casa Inter dopo i deludenti risultati ottenuti all'inizio del 2019.

Adesso quindi l'Inter punta in alto soprattutto in Europa League, dove l'obiettivo è arrivare il più lontano possibile.

"La striscia di vittorie che stiamo facendo è importante, era da un po' che non ne infilavamo così tante e speriamo di allungarla ulteriormente. Arrivare in fondo? È il nostro obiettivo e lotteremo per questo".