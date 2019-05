Calciomercato Inter, Roca per l'estate: i nerazzurri ci riprovano

Il centrocampista dell'Espanyol è da tempo nel mirino dell'Inter: la clausola da 40 milioni più accessibile con la Champions League.

Si avvicina a grandi falcate l'inizio del calciomercato estivo 2019. Prima di poter cominciare a imbastire il piano di trasferimenti, però, alcune squadre di devono ancora conoscere il proprio futuro. Tra di queste anche l' , in bilico tra la Champions e l' nell'ultima giornata di campionato.

Con l'approdo in Champions, visti i proventi derivanti dalla qualificazione, l'Inter avrebbe maggiori possibilità di attrarre grandi campioni, nonchè di spendere cifre più importanti per i nuovi campioncini. Tra questi Marc Roca, centrocampista dell' già cercato a gennaio dai nerazzurri.

Secondo AS, infatti, l'Inter continua a segure l'evoluzione del giocare spagnolo, sul quale pesa una clausola da 40 milioni di euro. Una cifra non assurda, considerando i prezzi degli ultimi anni, ma difficilmente accessibile in caso di approdo in Europa League per Icardi e compagni.

Anche in caso di qualificazione alla Champions l'Inter proverà comunque ad ottenere una cifra inferiore. Roca, classe 1996, è un mediano e interno di centrocampo che non ha stupito solamente la società meneghina in queste ultime settimane, anche se l'interesse italiano è quello attualmente più insistente.

L'Espanyol da canto suo non ha bisogno di vendere a tutti i costi e per ora Roca non sembra intenzionato a lasciare . Una chiamata da un club di Champions potrebbe però cambiare sensibilmente le cose e la società di Zhang ne è assolutamente consapevole.

Se l'Inter è la squadra che più di tutte sta manifestando la volontà di portare Roca tra le proprie fila, in sono interessate al giovane centrocampista e . Un'altra squadra che può sicuramente e già ufficialmente offrire la possibilità di giocare la .