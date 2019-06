Calciomercato Inter, Politano riscattato ufficialmente dal Sassuolo

Matteo Politano è stato riscattato dall'Inter: era arrivato in prestito dal Sassuolo un anno fa. Ufficiale anche la permanenza di Eddie Salcedo.

Nuovi volti non ne sono ancora arrivati, l' si concentra sui riscatti di quei giocatori già in rosa e che bene hanno fatto fino a qualche settimana fa: uno di questi è Matteo Politano, acquistato un anno fa dal in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Da oggi l'esterno romano è nerazzurro a tutti gli effetti: la società milanese ha infatti comunicato di aver esercitato l'opzione del riscatto in virtù delle ottime prestazioni offerte sulla fascia destra con Luciano Spalletti in panchina.

"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo".

Ai neroverdi vanno 20 milioni come da accordi precedenti: decisivi gli incontri recenti tra il ds interista Piero Ausilio e l'ad emiliano Giovanni Carnevali, utili per sancire un'intesa che andava soltanto ufficializzata.

I due club potrebbero presto risentirsi per Stefano Sensi, obiettivo di mercato del : i nerazzurri non si farebbero trovare impreparati se i rossoneri non dovessero tentare l'affondo per il regista.

L'Inter ha peraltro annunciato con un'altra nota il riscatto dal per 8 milioni di Eddie Salcedo, giovane attaccante classe 2001 protagonista con la squadra Primavera.

"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora dal Genoa CFC".

Secondo 'Sky Sport', in Liguria finirebbero a titolo definitivo sia Nicholas Rizzo che Lorenzo Gavioli, compagni di Eddie Salcedo. Nella nuova sede del 'Biscione' si è visto Manuel Montipò, agente di Alessandro Bastoni ed Eder che potrebbero recitare i ruoli di contropartite per il nell'affare Barella.