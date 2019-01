Calciomercato Inter, Marotta conferma: “Perisic vuole andare via”

Sono giorni di mercato molto caldi in casa Inter, chiamata a risolvere il caso Ivan Perisic, che ha chiesto di essere ceduto in questo mercato invernale. La conferma della volontà del giocatore croato arriva direttamente da Beppe Marotta, che ha fatto il punto sulla questione.

Queste le parole del dirigente nerazzurro ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Perisic ha chiesto di essere ceduto e dobbiamo cercare di accontentarlo rispettando il valore patrimoniale. Per ora non sono arrivate offerte concrete. Bisogna capirlo e andargli incontro, se rimarrà con noi cercheremo di dargli carica per arrivare a fine anno".