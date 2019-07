Calciomercato Inter, Lukaku si allena a parte: indizio sul futuro?

L’Inter incontra il Manchester United per Romelu Lukaku alla ricerca di un'intesa: il centravanti belga, intanto, non lavora con il gruppo.

Quelle che si stanno vivendo potrebbero essere ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku: è lui il centravanti che l' ha scelto, assieme a Edin Dzeko, per raccogliere l'eredità di Mauro Icardi.

Come emerso nella giornata di mercoledì, Piero Ausilio è voltato in per incontrare il e capire se ci sono i margini per eventualmente chiudere la trattativa. L'incontro andrà in scena oggi, con l’obiettivo di riuscire ad intavolare una trattativa che possa prevedere un prestito oneroso per due anni, con obbligo di riscatto nel 2021.

Quella che si profila è un’operazione da 70 milioni di euro circa, una cifra notevolissima per l’Inter, ma si continua a lavorare. Intanto dall’ , dove i Red Devils sono impegnati in una tournée, arriva una notizia che potrebbe avere il peso di un importante indizio.

Lukaku infatti, nelle ultime ore non si è allenato con il resto dei compagni agli ordini di Solskjaer e la cosa potrebbe magari dire che la trattativa sta andando avanti.

L’Inter sogna il grande colpo e chissà che presto non possa essere Lukaku il nuovo bomber a disposizione di Antonio Conte.