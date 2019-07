Lukaku all'Inter, si tratta: Ausilio incontra il Manchester United

Marotta rimane a Lugano, Ausilio vola verso l'Inghilterra per parlare con il Manchester United e chiudere l'affare Lukaku.

C'è un solo obiettivo in attacco per l' e questo risponde a Romelu Lukaku. Con Mauro Icardi al passo d'addio, visto e considerando le dichiarazioni di Marotta degli ultimi giorni, i nerazzurri vogliono chiudere al più presto l'ingaggio del bomber belga in forza al .

Secondo Sky Sport, infatti, mentre Marotta è per ora rimasto a Lugano dove l'Inter sta svolgendo i primi giorni di ritiro, Ausilio è volato verso l' per incontrare direttamente il Manchester United dopo aver parlato a lungo con l'agente di Lukaku, Pastorello, nelle ultime settimane.

Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha confessato come nè per Lukaku nè per Pogba siano arrivate offerte concrete, ma nelle prossime ore l'Inter comincerà a fare sul serio per acquistare il 26enne, valutato dalla squadra inglese circa 80 milioni di euro.

Una cifra enorme per le casse dell'Inter, che la società di Zhang non ha intenzione di spendere: l'idea di base è quella di puntare Lukaku per 60, con otto milioni a stagione per il giocatore. Dura a tale prezzo d'acquisto, ma la trattativa con il Manchester United partirà a questi livelli.

Alla pari di Lukaku, dopo Godin, Sensi e Lazaro, l'Inter conta di chiudere a breve anche l'ingaggio di Barella, che dovrebbe arrivare in nerazzurro per 45 milioni dopo l'addio della ad una trattativa iimpossibile per la volontà del giocatore, deciso a giocare a San Siro con il team di Conte.

Se per Barella le parti sembrano più vicine, l'affare Lukaku entrerà nel vivo solamente nei prossimi giorni: pagato dal Manchester United 85 milioni di euro, difficilmente partirà per cifre estramemente inferiori. Servirà trovare il giusto accordo grazie alla missione inglese appena iniziata.