Calciomercato Inter, Kovacic vuole i nerazzurri: può arrivare in prestito

Mateo Kovacic spinge per un ritorno all'Inter che potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, formula gradita a Marotta e Ausilio.

Non da Dzeko, non da Lukaku: le novità più sensibili per quanto concerne il calciomercato dell' sono giunte da Barella e dal miglioramento dell'offerta al Cagliari di 36 milioni più 4 di bonus facilmente raggiungibili, oltre ad altri 10 più difficili e i prestiti di due giovani (si parla di Dimarco e Bastoni).

L'eventuale acquisto del sardo non sarà l'unico in mezzo al campo, dove salgono le quotazioni di Mateo Kovacic: il croato è un ex avendo indossato la maglia nerazzurra tra il gennaio 2013 e il maggio 2015, prima del trasferimento al che un anno fa lo cedette in prestito al .

A Londra Kovacic si è ritagliato uno spazio minimo e la sentenza che impedisce ai 'Blues' di effettuare acquisti per le prossime due sessioni si è rivelata una mannaia di grosse dimensioni. Praticamente scontato, dunque, un ritorno in .

Secondo 'Il Corriere dello Sport', il 25enne nativo di Linz in vorrebbe soltanto l'Inter, vista come l'opportunità migliore per tornare a quei livelli che gli valsero il passaggio nel club più titolato al mondo per vittorie di trofei internazionali.

Tale volontà lo avrebbe indotto ad agire in prima persona pur di liberarsi a condizioni favorevoli che, per Marotta e Ausilio, sono da tradurre in prestito con diritto di riscatto. Il grande investimento verrà fatto per Barella e gli altri colpi si concentreranno nel reparto avanzato.

Il viaggio madrileno dei due dirigenti interisti ha raccolto indicazioni positive anche su Lucas Vazquez, molto più fattibile rispetto a Marco Asensio, un sogno quasi impossibile da realizzare per costi dell'operazione e altri aspetti legati alla voglia del giocatore di trasferirsi a Milano.