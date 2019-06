Calciomercato Inter, Barella caldo: offerti 40 milioni più Bastoni e Dimarco

L’Inter continua a lavorare all’operazione Barella: offerti al Cagliari 36 milioni più 4 di bonus ed i prestiti di Bastoni e Dimarco.

E’ uno dei migliori talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano ed è anche uno dei principali obiettivi di calciomercato dell’.

Il club nerazzurro ha da tempo individuato in Nicolò Barella il grande rinforzo da regalare ad Antonio Conte per il suo centrocampo e la trattativa con il sta procedendo in questi giorni senza soste.

Secondo quanto riportato da Sky, l’Inter ha portato la sua offerta a 36 milioni di euro ai quali vanno aggiunti altri 4 di bonus facilmente raggiungibili, 10 più difficilmente raggiungibili e i trasferimenti in Sardegna di Federico Dimarco (per il quale si parla di un prestito con diritto di riscatto) ed Alessandro Bastoni (prestito secco).

Il club meneghino è quindi pronto ad un esborso importante per un giocatore importante. Non resta che capire se tali condizioni verranno ritenute accettabili dal Cagliari o se saranno necessari eventuali ulteriori sforzi affinché ogni tassello possa andare al suo posto.