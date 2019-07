Calciomercato Inter, Esposito rinnova fino al 2022

Esposito ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con l'Inter fino al 2022: l'attaccante classe 2002 continuerà la propria crescita in nerazzurro.

Nuovo rinnovo in casa . Questa volta si tratta di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che ha esteso il proprio contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2022. A dare la notizia lo stesso club meneghino tramite un comunicato ufficiale.

"FC Internazionale Milano comunica il rinnovo di Sebastiano Esposito fino al 30 giugno 2022".

Arrivato all'Inter del 2014, il giovane talento di Castellammare di Stabia nell'ultima stagione ha collezionato 31 goal in 38 presenze nel Campionato Under 17, mettendosi in mostra soprattutto in finale, dove è stato autore di una tripletta.

Quest'anno Esposito è poi diventato anche il più giovane giocatore dell'Inter a debuttare in una competizione europea a soli 16 anni e 255 giorni, entrando a gara in corso contro l' Francoforte.

Protagonista con la Nazionale Under 17 nell'Europeo di categoria che si è svolto lo scorso maggio in , Esposito continuerà dunque la propria crescita all'Inter, dove in molti vedono in lui il potenziale necessario per essere una delle stelle del futuro in maglia nerazzurra.