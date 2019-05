Calciomercato Inter, ecco Dzeko: accordo di massima col giocatore

L'Inter ha trovato un'intesa con Edin Dzeko, espressamente richiesto da Conte. Può essere il bosniaco il nuovo centravanti nerazzurro.

Nonostante una ancora da conquistare, all' le grandi manovre sono già iniziate. Antonio Conte in panchina, pronto a prendere il posto di Luciano Spalletti, e, in attacco, Edin Dzeko. Già, perché pare proprio che sarà lui il nuovo centravanti nerazzurro.

Secondo 'Sky Sport', nelle ultime ore l'Inter ha accelerato in maniera decisa e ha praticamente raggiunto un accordo con il giocatore, espressamente richiesto da Conte che già avrebbe voluto allenarlo al un anno e mezzo fa: trovata un'intesa di massima per quello che dovrebbe essere un biennale con opzione per una terza stagione.

Di mezzo c'è ovviamente anche la , l'altro - e non certo secondario - interlocutore. Con il club giallorosso l'Inter non ha ancora trovato l'accordo, ma già la prossima settimana lo scenario dovrebbe farsi ancora più concreto.

Facile, a questo punto, fare due più due: all'Inter Dzeko rimpiazzerebbe Mauro Icardi, sempre sull'uscio nonostante le recenti dichiarazioni di pace della moglie-agente Wanda Nara. Un rapporto conturbato, iniziato nell'estate del 2013 e protrattosi tra amore e odio, potrebbe dunque concludersi dopo sei anni.

Dzeko, invece, lascerebbe la Roma dopo quattro stagioni: disastrosa la prima, fantastica la seconda con i famosi 29 goal in campionato, buona la terza, molto difficoltosa l'ultima. Come De Rossi, contro il anche per lui può essere l'ultima in maglia giallorossa.