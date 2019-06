Calciomercato Inter, Dybala per Icardi: Marotta vuole convincerlo

Mauro Icardi non rientra nel progetto di Antonio Conte all'Inter: Giuseppe Marotta cerca di strappare il sì di Paulo Dybala.

Antonio Conte ha già dato qualche linea guida da seguire agli uomini di mercato dell' : Mauro Icardi non farà parte della sua squadra la prossima stagione, l'obiettivo sarà quello di venderlo e poco importa se un'eventuale cessione andrà a rinforzare una diretta concorrente.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Sulle tracce dell'ex capitano sempre gli stessi club: la che ha chiesto di inserirlo nell'affare Dzeko, il e, soprattutto, la , con cui potrebbero aprirsi discorsi interessanti che avrebbero come soggetto Paulo Dybala.

'La Joya' ha fatto sapere di voler rimanere a per giocarsi le proprie carte e riscattare una stagione in chiaroscuro ma, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe già partita l'opera di convincimento da parte di Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato interista.

Il dirigente varesino punta sul ruolo da offrire all'argentino, offuscato alla Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo: all'Inter sarebbe sotto la luce dei riflettori in maniera costante, senza il rischio che qualcun altro possa rubargli la scena in una squadra dagli obiettivi ambiziosi sia in che in Europa.

L'articolo prosegue qui sotto

Inoltre fu proprio Marotta a spingere per l'acquisto di Dybala in bianconero, dimostrazione di una stima inalterata rispetto al passato: a unire i due, la volontà o meglio lo stimolo di poter interrompere l'egemonia juventina in Italia, impresa mai riuscita a nessun altro in questi otto anni di dominio.

All'Inter Dybala troverebbe Lautaro Martinez: con il 'Toro' ha giocato insieme nell'amichevole di fine marzo tra e , un modo per rendere ancora più solido il feeling che fuori dal campo sembra già saldo. I due hanno prestato la loro immagine per presentare la nuova maglia dell'Albiceleste, con Lautaro che non ha perso l'occasione per ribadire l'intesa esistente tra i due.

A rendere più semplice il lavoro di Marotta potrebbe essere l'acquisto di Edin Dzeko: nel corso degli anni, chi ha giocato accanto al bosniaco è sempre migliorato esponenzialmente. Grafite esplose ai tempi del , l'ascesa di Agüero al City è risaputa, Salah divenne un top player alla Roma prima di approdare al . A breve sarà il turno di Dybala?