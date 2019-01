Calciomercato Inter, Conte: "Dall'Italia nessuna offerta"

Antonio Conte rompe il silenzio: "Il campo mi manca ma sono sereno, in attesa della prossima avventura professionale".

Il suo nome è finito inevitabilmente nel calderone degli allenatori accostati all'Inter, non in buone acque dopo un pareggio e una sconfitta in campionato, con tanto di zero goal segnati: Antonio Conte è attualmente libero, in cerca di una nuova avventura a partire dalla prossima stagione.

Il tecnico salentino è stato intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' a Bergamo dopo aver assistito ad Atalanta-Juventus, ammettendo che per ora di futuro nel Belpaese non se ne parla.

"Ero a Bergamo per guardare la partita, non per altri motivi. Dall'Italia non ho ricevuto nessuna offerta. Sto bene, ho deciso di prendermi un po' di riposo anche se il campo mi manca. Sono in attesa di una nuova destinazione, in totale serenità".

Nessun commento sul Chelsea, incappato in una clamorosa sconfitta per 4-0 sul campo del Bournemouth.