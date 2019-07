Calciomercato Inter: Cavani alternativa a Lukaku, rilancio per Dzeko

La Juventus si inserisce per Lukaku e complica la pista. L'Inter non sta a guardare e punta Cavani, cercando sempre di chiudere Dzeko in fretta.

e sono destinate ad incrociare le proprie strade, non solo in campo ma anche nel calciomercato. Come vi abbiamo raccontato ieri sera, la Vecchia Signora si è inserita a gamba tesa nella trattativa tra i nerazzurri e Lukaku: adesso il belga è un obiettivo anche bianconero.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Non sembra una manovra di disturbo ma un reale interessamento a Lukaku. Al punto che la Juventus sarebbe intenzionata a proporre lo scambio con Dybala al , con la Joya che da anni piace ai Red Devils. L'Inter prepara la nuova offerta per lo United (di 70 milioni più bonus) e nel mentre gioca su due tavoli.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, Marotta ha messo nel mirino Edinson Cavani come alternativa a Romelu Lukaku. Il Matador è in scadenza nel 2020 e l'età di 32 anni potrebbe abbassare non poco il prezzo del cartellino. Non è ancora chiara la posizione del .

L'articolo prosegue qui sotto

Ovviamente per agevolare questa operazione, ma anche quella con Lukaku, sarebbe una manna dal cielo riuscire a vendere Mauro Icardi il prima possibile.

Intanto l'Inter sa bene di dover comprare due attaccanti e uno di questi vuole che sia Edin Dzeko. Nonostante il recente cambio di rotta della Roma, che vuole cullare il bosniaco, l'Inter non molla e prova il rilancio.

Secondo 'Tuttosport' sono ripresi i contatti per Dzeko, è possibile che già nelle prossime ore ci sia una nuova offerta alla , a meno che Marotta non voglia aspettare lunedì quando in Lega e poi a Sky per il calendario incrocerà i dirigenti giallorossi.