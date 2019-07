Calciomercato Roma, Fonseca punta su Dzeko: Inter più lontana

Edin Dzeko potrebbe restare alla Roma: Fonseca ha chiesto alla società di trattenere il centravanti, che ora potrebbe rinnovare il proprio contratto.

Il futuro di Edin Dzeko diventa un vero e proprio rebus: fino a pochi giorni fa la cessione sembrava cosa certa con l' sulle tracce del giocatore ormai da settimane. Nelle ultime ore la sembra però aver cambiato le carte in tavola.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il nuovo allenatore Paulo Fonseca avrebbe chiesto alla società di trattenere il bomber bosniaco, per il quale l'Inter non ha mai trovato un vero e proprio accordo definitivo in questi giorni.

Dzeko potrebbe ora decidere di rinnovare il proprio contratto con la Lupa, lasciando dunque i nerazzurri senza uno dei principali obiettivi di mercato. La squadra di Conte rischia di dover cambiare le proprie strategie sul fronte offensivo, perchè anche la pista Lukaku sembra complicarsi con l'inserimento a sorpresa della Juventus.