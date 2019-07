Calciomercato Inter, Cavani sponsorizzato da Godin e Vecino

Cavani è l'alternativa a Romelu Lukaku per l'Inter: il bomber del PSG è in scadenza di contratto e a Milano troverebbe i connazionali Godin e Vecino.

La tournée asiatica dell' si è conclusa con un successo ai calci di rigore sul , ripreso da una rete di Longo proprio allo scadere: risultato importante ottenuto da Conte, alle prese con gli ormai noti problemi di assemblamento in attacco.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'intento della società è quello di regalare al tecnico almeno una delle due punte promesse al rientro in , per lavorare con maggiore serenità e concentrazione in vista dell'impegno col e dell'inizio del campionato, previsto per il 24 agosto.

Per Romelu Lukaku sarà necessario un rilancio economico con il , attratto dalla possibilità di uno scambio con Paulo Dybala della : se la trattativa per il belga non andasse a buon fine, i meneghini potrebbero virare su Edinson Cavani.

L'uruguaiano è il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio come piano B: una grossa mano per convincere l'ex potrebbero darla i suoi connazionali presenti nella rosa interista, Diego Godin e Matias Vecino, con cui il 'Matador' si è fatto fotografare prima della sfida di Macao. Attizzando le fantasie e i sogni dei tifosi.

¡URUGUAYOS! Edinson Cavani, Matías Vecino y Diego Godín se reencontraron en el amistoso entre PSG e Inter de Milán en Macao. pic.twitter.com/4JLG0g19E7 — Gianluca Lorenzut Sosa (@GianlucaLS98) July 27, 2019

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Cavani è valutato 50 milioni (nonostante il contratto in scadenza tra meno di un anno) e a Parigi guadagna un ingaggio monstre da 14 milioni a stagione, un po' troppi per le casse nerazzurre. Sarebbe necessario un taglio allo stipendio per far sì che il matrimonio vada in porto.

Ma l'Inter lavora anche sul fronte Edin Dzeko: la non si smuove e continua a chiedere 20 milioni per il bosniaco, con un pensiero addirittura al rinnovo dell'accordo in scadenza nel 2020. Un suo addio è legato all'acquisto di Gonzalo Higuain dalla Juventus: senza il 'Pipita', il classe 1986 non può partire.

Lunedì è previsto un incontro in Lega tra nerazzurri e giallorossi a margine della presentazione del calendario di , per provare a sbloccare definitivamente l'operazione.