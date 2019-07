Calciomercato Inter, Bale offerto dal Real Madrid: i nerazzurri rifiutano

Gareth Bale è stato offerto a tutti i top club europei, Inter compresa, ma i nerazzurri avrebbero detto no. Può finire allo Jiangsu di Suning.

Gareth Bale cerca squadra. Il gallese, con il ritorno di Zidane in panchina, non rientra più nei piani del che dopo l'acquisto di Hazard gli sta cercando una nuova sistemazione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Tanto che, secondo 'AS', Bale sarebbe stato offerto a tutti i top club europei: dal al , passando pure per l' ma i nerazzurri avrebbero detto di no.

Bale d'altronde non sembra il profilo ideale per il 3-5-2 di Antonio Conte, inoltre l'età non più verdissima e la predisposizione agli infortuni muscolari potrebber aver fatto il resto.

Il gallese però piace a Suning che adesso starebbe pensando di portarlo in per farlo giocare con l'altra squadra di sua proprietà, lo Jiangsu.

Non è comunque neppure da escludere il trasferimento in dato che il Real Madrid lo avrebbe offerto al PSG, insieme a un robusto conguaglio, per strappare Neymar al Barcellona. Offerta che a dire il vero non piacerebbe troppo a Parigi.

La cosa certa, ad oggi, è che Bale non giocherà in con la maglia nerazzurra. L'Inter, infatti, ha già detto no.