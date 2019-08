Calciomercato Inter, si valutano alternative a Lukaku: spunta Marega

Vista la difficoltà di arrivare a Lukaku, senza contare quella per Dzeko, l'Inter comincia a valutare alternative: una è Moussa Marega del Porto.

L' sta avendo parecchi problemi nel comporre il suo nuovo pacchetto offensivo, da affidare ad Antonio Conte. Il primo nome sulla lista era Lukaku, che attualmente è fuori orbita. Il secondo era Dzeko, con la Roma che tira la corda sempre di più. Per Marotta e Conte è arrivato il momento di valutare alternative.

Secondo il 'Corriere dello Sport', l'Inter sta sondando profili simili a quelli di Lukaku, visto che Conte ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. L'ultima idea porta a Moussa Marega, attaccante classe 1991 in forza al .

L'anno scorso ha avuto il suo exploit in (la lo ricorda bene per sua sfortuna) con 6 goal messi a segno in 9 presenze. Nel campionato portoghese ha invece totalizzato 11 goal e 7 assist. Si tratta di un attaccante veloce in progressione, ma messo bene dal punto di vista fisico.

Una delle alternative potrebbe essere Duvan Zapata, ma l' spara alto per il colombiano: chiede 60 milioni di euro. Che poi è più o meno il budget a disposizione dell'Inter, inizialmente stanziato per Lukaku.

Intanto oggi, nell'amichevole contro il , sarà ancora Ivan Perisic a ricoprire il ruolo di attaccante e, se non dovesse cambiare niente a breve, il croato potrebbe candidarsi per le prime giornate di .