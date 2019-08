L'Inter smentisce il rilancio su Lukaku: sarebbe una strategia della Juve

L'Inter smentisce un rilancio per Lukaku. Sarebbe solo una 'exit strategy' della Juventus nel caso in cui non si dovesse chiudere l'affare.

La trattativa per acquistare Lukaku, con parallelo passaggio di Dybala allo United, non si sta concretizzando per la . Vi abbiamo raccontato tutti gli ostacoli, che provengono soprattutto dalla Joya e dalle sue richieste.

Ma nella serata di ieri si sono sparse alcune voci, riguardo ad un presunto rilancio dell' da 85 milioni cash per Romelu Lukaku e anche ad un tentativo del all'improvviso per il belga.

Ma queste sarebbero state voci messe in circolo solo dall'ambiente bianconero. Stanto a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport'. I nerazzurri hanno smentito in modo ferreo: l'offerta allo United resta la stessa di qualche settimana fa. Non ci sarà nessun rilancio.

L'Inter ha interpretato questi rumors come una sorta di 'exit strategy' nel caso la non dovesse chiudere l’operazione a causa di un no di Dybala.

Nemmeno il tentativo del Napoli (con presunto inserimento di Milik nella trattativa) pare avere riscontri. La Juventus dovrà solamente aspettare la risposta di Dybala, che arriverà nella giornata di lunedì, in un senso o nell'altro.