Dzeko all'Inter, la Roma alza la richiesta: vuole 20 milioni più bonus

Edin Dzeko brilla contro il Lille e non sembra lontano da Roma. Anche la moglie, sui social, posta una foto della figlia con la maglia giallorossa.

Se da un lato per l' sembra essere sfumato l'arrivo di Romelu Lukaku, dall'altro non appare più semplice la trattativa con la per Edin Dzeko. Ieri i giallorossi hanno giocato contro il ed il bosniaco è stato il migliore in campo.

Dzeko, qualora ce ne fosse bisogno, ha convinto ancora di più Fonseca, che non vede attaccante migliore per il suo 4-2-3-1. Ha giocato a tutto campo e con due assist illuminanti ha trascinato la Roma alla vittoria per 3-2 contro i francesi.

Ma la situazione non è così semplice: il giocatore pare ancora intenzionato a voler sposare l'Inter e c'è un contratto in scadenza nel 2020 che, in caso di permanenza, dovrà essere rinnovato.

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', però, l'Inter vede complicarsi ancora di più le cose: i giallorossi avrebbero aumentato la richiesta per il cartellino di Dzeko e adesso chiedono 20 milioni di euro più bonus.

L'Inter, come sappiamo da giorni, è ferma all'offerta da 15 milioni (respinta già dalla Capitale).

Intanto la moglie del bosniaco, sui social, manda messaggi d'amore verso la Roma: ieri ha postato la foto della figlia con la maglia giallorossa del papà.