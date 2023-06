Relevo - Gundogan ad un passo dal Barcellona: già superate le visite mediche

Rifiutata l’ultima offerta di rinnovo proposta dal Manchester City, il centrocampista tedesco lascerà la Premier League dopo sette stagioni.

La finale di Champions League vinta ad Istanbul contro l’Inter resterà l’ultima partita di Ilkay Gundogan con la maglia del Manchester City.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Relevo’, è fatta per il trasferimento del centrocampista tedesco al Barcellona. Il giocatore, dopo aver trovato l’accordo con il club blaugrana ad inizio settimana, si è già sottoposto alle visite mediche di rito in Germania e a breve apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Il Manchester City negli ultimi giorni ha tentato un rilancio proponendo un accordo per una stagione con opzione per quella successiva, ma Gundogan ha dato priorità al Barcellona che ha viceversa offerto un biennale con opzione per il terzo anno.

L’ufficialità del suo trasferimento a parametro zero a Barcellona potrebbe arrivare in tempi brevi.

Gundogan, 32 anni, nel corso delle sette stagioni vissute al Manchester City ha vinto cinque campionati, quattro Coppe di Lega, due Community Shield, due Coppe d’Inghilterra ed una Champions League.