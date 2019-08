Calciomercato, Genoa scatenato: Saponara in arrivo dopo Schone

Accordo trovato tra Fiorentina e Genoa per il trasferimento di Riccardo Saponara. Oggi l'ex doriano non si era allenato assieme ai compagni.

Fuori dai piani di Montella, Riccardo Saponara è pronto a lasciare nuovamente Firenze e la . Il punto di approdo? Ben noto: Genova. Questa volta, però, per vestire non la maglia della bensì quella del .

Nel pomeriggio, come rivela 'Sky Sport', i due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento del trequartista: operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto e Saponara pronto a tornare in Liguria, questa volta per difendere i colori del Genoa.

Che l'affare Saponara fosse entrato definitivamente nel vivo, dopo la clamorosa rottura dei giorni scorsi con il Lecce, era già stato confermato da un altro particolare: secondo 'Radio Bruno', questa mattina l'ex doriano non si era allenato assieme ai compagni e dunque non farà della squadra che, questa sera, affronterà il in amichevole.

Per il Genoa si tratterà del secondo colpo in poche ore, dopo quello messo a segno oggi con Lasse Schone. E occhio pure a Hatem Ben Arfa, sondato pure dalla Sampdoria e presente a durante l'amichevole di ieri tra i francesi e la squadra di Andreazzoli.