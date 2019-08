Lecce furioso con la Fiorentina: "Saponara? Neanche se lo pagano tutto loro"

Il ds del Lecce, Meluso, si sfoga dopo il mancato arrivo di Venuti: "Se trovo maleducazione dall'altra parte lascio perdere".

Nè Venuti, nè Saponara. Si incrinano fortemente i rapporti di calciomercato tra e . A raccontarlo è lo stesso direttore sportivo della squadra neopromossa in , che ha spiegato come nè il difensore nè il trequartista approderanno in giallorosso nelle prossime settimane.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato da Firenzeviola.it, Mauro Meluso, dirigente del Lecce, si è sfogato riguardo il mancato ritorno di Venuti in Puglia. Il 24enne difensore è stato tra i giocatori fondamentali per i salentini nella passata stagione di Serie B: in prestito dalla Fiorentina, non tornerà nella squadra in cui ha militato fino a maggio.

Meluso ha chiuso le porte riguardo eventuali acquisti dalla Fiorentina:

"Venuti non mi interessa più. Cosa è successo? Semplicemente non ho più saputo nulla. Il giocatore è sempre stato educato e lineare nei suoi comportamenti, ma se trovo maleducazione dall'altra parte lascio perdere".

Nè Venuti, nè tanto meno Saponara giocheranno dunque nel Lecce nella prossima stagione:

"Non mi interessa nessuno dei viola. Saponara? No, neanche se me lo paga tutto la Fiorentina".

Dopo l'arrivo ufficiale di Lirola e il mancato passaggio di Venuti al Lecce, quest'ultimo potrebbe svolgere proprio il ruolo di vice dello spagnolo. L'esterno si è infatti guadagnato la fiducia di Montella in queste settimane e proprio per questo motivo la viola non sembra più intenzionato a lasciarlo andare via.

Diverso invece il discorso di Saponara, che continua ad essere sul mercato nonostante il mancato passaggio al Lecce.