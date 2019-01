Calciomercato Genoa, Lisandro Lopez risolve il contratto: zero minuti in Serie A

Lisandro Lopez risolverà il contratto con il Genoa: arrivato in estate dopo l'esperienza all'Inter, non ha mai passato nemmeno un minuto in campo.

Nessun minuto in Serie A, una sola esperienza in Coppa Italia, poi i saluti. Dopo la poco fortunata esperienza all'Inter in prestito, anche il passaggio a Genova con la maglia del Genoa di Lisandro Lopez sta per chiudersi dopo 6 mesi.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', il difensore argentino dovrebbe risolvere il proprio contratto con il 'Grifone' nella giornata di oggi: sarebbe infatti in programma un incontro tra la società e l'agente del calciatore per rompere il prestito (con diritto di riscatto) dal Benfica.

Il futuro del classe 1989 sarebbe lontano dall'Europa: si prospetterebbe infatti un ritorno in Argentina, al Boca Juniors.

L'articolo prosegue qui sotto

Lisandro Lopez aveva lasciato l'Argentina nel luglio del 2013 per firmare col Benfica, dove è rimasto fino al gennaio del 2018, eccezion fatta per una parentesi in prestito al Getafe nella stagione 2013/14.

Arrivato in Italia a gennaio dell'anno scorso per dare profondità al reparto difensivo dell'Inter, ha giocato soltanto 45 minuti contro il Bologna in Serie A, subentrando all'intervallo all'infortunato Miranda.

Con il Genoa, con cui ha firmato l'estate scorsa con prospettive di minutaggio molto più alto, ha invece collezionato soltanto una presenza in Coppa Italia contro l'Entella: 120 minuti nella sconfitta ai rigori del Ferraris. In Serie A non ha giocato nemmeno un minuto. E ora l'addio alla Serie A.