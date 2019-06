Calciomercato, De Rossi al Boca Juniors? "Difficile, ma la porta è aperta"

Il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici sull'eventuale arrivo di De Rossi: "Non so se deciderà di fare l'ultimo anno della carriera qui".

Il doloroso addio alla e una nuova avventura per concludere la propria carriera: negli ultimi giorni il nome di Daniele De Rossi è stato spesso accostato al Boca Juniors per quello che sarebbe un suggestivo trasferimento in uno dei club più blasonati del mondo.

Sul delicato tema si è espresso il presidente Daniel Angelici durante il contresso della FIFA a Parigi:

"E' difficile. E' una scelta che deve fare lui, non so se deciderà di venire a giocare il suo ultimo anno al Boca Juniors. Noi teniamo sempre la porta aperta a questa classe di giocatori che ammirano il nostro club".

L'arrivo di De Rossi al Boca Juniors sarebbe caldamente sponsorizzato dall'ex compagno di squadra Burdisso, attualmente direttore sportivo del club argentino. Pochi giorni fa il patron del Boca si era già espresso favorevolmente sull'inserimento di un giocatore di grande esperienza come De Rossi, ma la decisione finale spetta al giocatore.

Dal canto suo l'ex capitano giallorosso aveva già svelato la sua grande ammirazione nei confronti del Boca, come confidato dallo stesso Burdisso: