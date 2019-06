Calciomercato Chievo, Bani e Jaroszynski verso Bologna e Genoa

Chievo molto attivo in uscita: Bani e Jaroszynski andranno al Bologna e al Genoa, Cacciatore è del Cagliari, fatta per Depaoli alla Sampdoria.

La sessione estiva di calciomercato sta entrando nel vivo e tra le società che nelle ultime ore maggiormente si sono mosse c’è certamente il .

Il club gialloblù non ha in realtà chiuso operazioni in entrata, ma nel giro di pochissime ore ha praticamente definito quattro cessioni. Secondo quanto riportato da Sky, il Chievo sta cercando di monetizzare al fine di trovare liquidi per iscriversi al campionato di Serie B e in tale ottica vanno visti gli ultimi suoi movimenti.

Con il si è concretizzato il trasferimento a titolo definito di Cacciatore in rossoblù, operazione per la quale è arrivata anche l’ufficialità, e nel contempo si è chiuso per l’approdo di Depaoli alla (3 i milioni di euro incassati), Jaroszysnki al e Bani al .

Per queste ultime tre trattative si attendono ancora i crismi dell’ufficialità ma, secondo Sky, per quelle è solo questione di tempo. Chiuso all’ultimo posto lo scorso campionato di , il Chievo quindi si appresta ad affrontare la prossima stagione di B con una formazione fortemente rinnovata.